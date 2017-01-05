Sarayönü'nde Kuş ve Yaban Hayvanları Unutulmadı

Sarayönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 1 ton buğday, kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.



Vakıf Müdürü Ahmet Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının yaban hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.



Yoğun şekilde yağan karın doğada kalın bir tabaka oluşturduğunu belirten Turan, "Doğanın tamamen karla kaplı olması dolayısıyla özellikle kuşlar yiyecek bulamıyor. Kuşların yoğun olduğu bölgelere buğday bırakıyoruz. Yemleme çalışmalarımız aralıklarla devam edecek. Doğanın dengesi için yaban hayvanlarının hayatta kalması bizim için çok önemli." dedi.