Sarayönü'nde Aöl Sınavları Yapıldı

Sarayönü ilçesinde Açık Öğretim Lisesi (AÖL), birinci dönem sınavları yapıldı.



Belirlenen dört sınav merkezinde, görevli 252 öğretmen nezaretinde, üç oturum halinde yapılan sınavlara 633 öğrenci katıldı.



Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavların sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.



Sınav merkezlerine gidemeyen engelli öğrenciler için özel bir uygulama yaptıklarını anlatan Şişman, "Engeller, eğitim almaya engel değildir. Her birey gibi engelli evlatlarımızın da eğitim almaya hakkı var. Görevlendirdiğimiz öğretmenlerimiz, engelli öğrencilerimizin sınavlarını evlerinde yaptı. Bu şekilde hem sınavlarını rahatça yapabildiler, hem de ağır kış şartlarındanda etkilenmediler." dedi.