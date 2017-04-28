Sarayönü Doğalgaza Kavuşuyor

Sarayönü ilçesinin doğalgaza kavuşması için altyapı çalışmaları başlatıldı.



Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğalgazın ilçeye önemli bir katma değer sağlayacağını söyledi.



Doğalgaz dönüşüm istasyonunun 2017 yılı içerisinde tamamlanmasıyla ilçeye doğalgazın verileceğini dile getiren Solak, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Nisan'da Konya'da verdiği müjdenin ardından ilçemizde çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. İlk etapta ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometrelik bir dağıtım hattı döşenecek. Kış gelmeden ilçemiz temiz enerji ve temiz yakıta kavuşmuş olacak. Doğalgaz, onay aşamasında olan Organize Sanayi Bölgesi projemiz için de büyük önem taşıyor. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere, büyük emeği olan milletvekilimiz Hüsnüye Erdoğan'a şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim."