Sarayköy'den Kısa Kısa

Sarayköy Belediyesi, yaklaşık 10 yıldır yalnız başına dışarıya çıkamayan kadına akülü tekerlekli sandalye bağışladı.



Aşağı Mahalle'de oturan ve ortopedi rahatsızlığından dolayı 10 yıldır yalnız başına dışarıya çıkamayan 67 yaşındaki Haver Zemin Kaplan, çocukları vasıtasıyla belediyeden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu.



Çocuklarının desteğiyle dışarıya çıkabilen ve ihtiyaçlarını görebilen kadının evine giden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Kaplan'a akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.



Başkan Özbaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, bir yardım elini de Haver Zemin Kaplan'a uzattıklarını belirtti.



Özbaş, "Haver teyzem artık istediğinde dışarıya kendisi çıkıp gezebilecek. Onun bu isteğini yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her sıkıntısında yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece Haver teyzemin değil tüm Sarayköylü hemşehrilerimizin yanındayız." dedi.



Haver Zemin Kaplan da Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş'a teşekkür ederek, "Dışarıya çıkarken çocuklarımın yardımıyla çıkıyordum. Onları da işlerinden alıkoyuyordum. Bana verilen tekerlekli sandalye ile istediğim yere istediğim zaman gidebileceğim." diye konuştu.



Sarayköy'de 12 asansöre mühür



Sarayköy Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi'nin birlikte yürüttüğü denetimlerde vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen 12 konut asansörü kırmızı renk etiketlerle işaretlenerek mühürlendi.



Sarayköy'de özel sektör, kamu kuruluşları ve konutlara ait asansörler MMO tarafından denetlendi. Yapılan kontrollerde bakımı yapılmamış veya eksikleri olan asansörlerin girişlerine kullanıma uygunluk durumuna göre, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renkte etikler yapıştırıldı.



Bakımları tam olan asansörlere güvenli kullanıma uygun olduğunu gösteren yeşil renkli etiket yapıştırılırken, kullanılması tamamen tehlikeli olan asansörlerin güvensiz olduğunu belirtmek için kırmızı etiket yapıştırıldı.



Sarayköy Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu için kırmızı renk etiketin yapıştırıldığı 12 asansörü mühürleyerek kullanıma kapattı.