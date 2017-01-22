Sarayın Sümbülü" Şimdi de Saç Modeli Oldu

FATİH YAZICIOĞLU - Osmanlı İmparatorluğu döneminde fermanla Kahramanmaraş'tan götürülerek Topkapı Sarayı'nı süsleyen sümbüllerin, şimdi de kadınların geleneksel ve modern çizgilerle tasarladığı saç modelleriyle dünyaya tanıtılması hedefleniyor.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Merkezi ile Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde, kente özgü sümbülün hem gelecek kuşaklara aktarılması hem de dünyada Kahramanmaraş ile anılması için sümbül temalı proje hazırladı.



Proje kapsamında, profesyonel kuaförler öncülüğünde kursiyerlerin de katılımıyla 25 farklı geleneksel ve modern saç tasarımı ortaya çıkartıldı. Kiminde yapma sümbüller kullanılan kimi de farklı renklerle adeta çiçek gibi görünen saç tasarımları, kadınlardan da beğeni aldı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Ayşe Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak kente özgü her şeyi korumayı amaçladıklarını söyledi.



Hazırladıkları sümbül temalı saç modelleri çalışmada çok güzel eserlerin ortaya çıktığını belirten Taşkıran, Osmanlı döneminde Kahramanmaraş'tan giderek sarayları süsleyen sümbüllerin şimdi de kadınların saçlarını süslediğini söyledi.



Osmanlı döneminde sümbülün çok ilgi gören bir çiçek olduğunu ifade eden Taşkıran, şunları kaydetti:



"Kahramanmaraş'ta yetişen bu çiçek Topkapı Sarayı'na gönderilmiş ve orada bir 'Maraş bahçesi' oluşturulmuş. Binlerce sümbül ekilmiş o bahçede. Biz de istedik ki bu çiçek yeniden gün yüzüne çıksın, yeniden hatırlansın, bir tema oluşturmak amacıyla böyle bir konu düşündük. Sümbül temasının ilgi çekici olduğunu gördük. Hem öğrencilerimiz maharetlerini sergilediler hem de Kahramanmaraş'a ait bir çiçeğin, bir coğrafi işaret olarak kabul edilebilecek bir temanın gün yüzüne çıkmasıydı amacımız. Bunun devamını da yapmayı düşünüyoruz."



Sümbül temalı saç modellerinin kadınlar tarafından da çok beğenildiğini aktaran Taşkıran, farklı sergilerde farklı tasarımlarda da aynı temayı kullanarak geliştirmeyi düşündüklerini vurguladı.



"Sümbülü dünyaya hatırlatmak istiyoruz



Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alan Şefi Mutlu Aslantürk de saç tasarımında sümbül temasını seçmelerinin nedeninin kaybolmaya yüz tutmuş bir değeri yeniden canlandırmak olduğunu söyledi.



Endüstriyel çiçekçilikten sonra sümbülün unutulduğunu vurgulayan Aslantürk, Büyükşehir Belediyesi ile bu değeri dünyaya hatırlatmak istediklerini dile getirdi.



Sümbül teması ile öğrencileri buluşturarak bu konuya dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlatan Aslantürk, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu proje ile ilgili olarak odamız da bizi destekledi. Odamıza kayıtlı kuaförlerden sümbül temalı saç modelleri istedik. Şu anda 25 parça eserimiz var. Bu eserlerden bir kısmı odaya kayıtlı olan profesyonel kuaförlerin bir kısmı da bizim öğrencilerimizin. Başka konularda da sümbül temalı çalışmalar yapmayı ve sümbülü bir şekilde dünyaya Kahramanmaraş ile birlikte tanıtmayı planlıyoruz."