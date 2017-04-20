Saraydan Kız Kaçırma" Operası

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) tarafından Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Saraydan Kız Kaçırma" operasının sezon sonu temsili yapıldı.



Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan opera, ANTDOB sanatçıları tarafından son kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.





Alexandru Samoıla ve Ömer Yöntem'in orkestra yönetmeni olarak görev yaptığı eserde, sahne yönetmenliğini Haldun Özörten, dekor tasarımını Kemal Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, koro yönetmenliğini Mahir Seyrek, koreografiyi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımını Fuat Göz üstlendi.



Operada, Devrim Demirel, Göksal Yaran, Aslı Ayan, Esra Çetiner, Sezgi Elhüseyni, Meriç Karataç, Müge Yıldıran, Ercan Uğur, Ferdi Uslu, Engin Yaman, Şafak Güç, Engin Suna, Emre Akyurt ve Baha İşler rol aldı.





Eserde, bir İspanyol soylusu olan Belmonte, korsanlar tarafından kaçırılarak uşağı Pedrillo ve hizmetçisi Blondchen ile Osmanlılara satılan sevgilisi Konstanze'yi kurtarmak için Osmanlı topraklarını girerek, Selim Paşa Köşkü'ne gider.





Selim Paşa, Belmonte'ye ve vatanından koparıldığı için mutsuz olan Konstanze'ye asil ve özel bir ilgi gösterir. Pedrillo'nun nişanlısı Blondchen'de gözü olan Paşa'nın uşağı Osman, eserin sonuna dek 2 gencin kaçışını alt üst etmeye çalışır. Fakat Paşa'nın alicenap davranışı sayesinde 2 genç birbirlerine kavuşur.



Yaklaşık 1,5 sanat süren ve sezonun son temsili yapılan opera eserini sanatseverler ayakta alkışladı.