Bir İspanyol soylusu olan Belmonte, korsanlar tarafından kaçırılarak uşağı Pedrillo ve hizmetçisi Blondchen ile birlikte Osmanlılara satılan sevgilisi Constanze'yi aramak ve kurtarmak üzere Osmanlı topraklarına, Selim Paşa'nın köşküne gelmiştir. Selim Paşa, Belmonte'den ve vatanından koparıldığı için mutsuz olan Constanze'ye asil ve özel bir ilgi göstermekte, Constanze ise Paşa'dan hem çekinmekte hem de ona saygı duymaktadır. Pedrillo'nun nişanlısı Blondchen'da gözü olan Paşa'nın uşağı Osmin, eserin sonuna dek bu iki genç çiftin kaçış planlarını alt üst etmeye çalışacak, ancak tam amacına ulaştığını düşündüğünde Paşa'nın alicenap davranışı sonucu gençler birbirine kavuşacak, Osmin ise bu sonuca katlanmak zorunda kalacaktır.





Süre: 135 dk.





Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Işık: Fuat Gök





Koreografi: Serhat Nüfusçu





Kostüm: Gürcan Kubilay





Perde: 3 Perde





Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=104



7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Haşim İşcan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı No: 68



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Saraydan Kız Kaçırma



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır