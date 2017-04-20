Saraydan Kız Kaçırma
Bir İspanyol soylusu olan Belmonte, korsanlar tarafından kaçırılarak uşağı Pedrillo ve hizmetçisi Blondchen ile birlikte Osmanlılara satılan sevgilisi Constanze'yi aramak ve kurtarmak üzere Osmanlı topraklarına, Selim Paşa'nın köşküne gelmiştir.
Bir İspanyol soylusu olan Belmonte, korsanlar tarafından kaçırılarak uşağı Pedrillo ve hizmetçisi Blondchen ile birlikte Osmanlılara satılan sevgilisi Constanze'yi aramak ve kurtarmak üzere Osmanlı topraklarına, Selim Paşa'nın köşküne gelmiştir. Selim Paşa, Belmonte'den ve vatanından koparıldığı için mutsuz olan Constanze'ye asil ve özel bir ilgi göstermekte, Constanze ise Paşa'dan hem çekinmekte hem de ona saygı duymaktadır. Pedrillo'nun nişanlısı Blondchen'da gözü olan Paşa'nın uşağı Osmin, eserin sonuna dek bu iki genç çiftin kaçış planlarını alt üst etmeye çalışacak, ancak tam amacına ulaştığını düşündüğünde Paşa'nın alicenap davranışı sonucu gençler birbirine kavuşacak, Osmin ise bu sonuca katlanmak zorunda kalacaktır.
Süre: 135 dk.
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Işık: Fuat Gök
Koreografi: Serhat Nüfusçu
Kostüm: Gürcan Kubilay
Perde: 3 Perde
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=104
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Haşim İşcan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı No: 68
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Saraydan Kız Kaçırma
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır