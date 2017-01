Sarayda Yaşam Mart'ta Başlıyor

Son yıllarda artan sanayi yatırımları ve gelişen ticari hayatla birlikte her geçen gün büyüyen Osmaniye'nin ilk marka konut projelerinden Osmaniye Sarayları'nda yaşam Mart ayında başlıyor.



Keten Proje tarafından, kentin, gayrimenkul yatırımı ve yaşam alanı bakamından geleceği en parlak bölgelerinden Çamlık Evler mevkiinde inşa edilen projede geri sayım sürüyor. Birinci etabın tamamlanmak üzere olduğu projede, ilk teslimatlar önümüzdeki günlerde yapılacak. Teslimatların ardından, Mart ayı itibarı ile konut sahipleri dairelerine taşınabilecek.



Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği projenin çevresinde çalışma sürüyor. Ulaşımda sağlayacağı kolaylığın yanı sıra bölgenin değerini de katlayacak 30 ve 40 metrelik iki ayrı bulvar açılıyor.



Heyecan dorukta



Keten Proje Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin İraöz, Osmaniye Sarayları'nın, kentte her geçen gün artan kaliteli ve nitelikli konut ihtiyacı üzerine doğduğunu belirterek, beklentileri karşılamak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. 7 blok ve 160 lüks konuttan oluşan projenin ilk etabında teslimata artık sayılı günler kaldığını belirten İraöz, "Teslimatlara önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Bunun için hem heyecanlı hem de çok mutluyuz. Mart ayı ile birlikte konut sahipleri saray yaşamına ilk adımı atacaklar. Diğer etapta ise çalışmalar hızla devam edecek" dedi.



"Lüks" denilince ilk akla gelen proje



Sıra dışı mimarisi ile göz kamaştıran Osmaniye Sarayları'nın, "lüks konut" denilince kentte ilk akla gelen proje olarak öne çıktığını kaydeden Hüseyin İraöz, "Osmaniye Sarayları, şehrin sıkıcılığından bunalan ailelere, kentte eşi benzeri olmayan sosyal donatıları, mimarisi ve konumuyla ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Doğayla iç içe, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmek isteyenlerin bu hayalini gerçeğe dönüştüren projemiz, yüksek konforun yanı sıra iyi bir yatırım fırsatı sunuyor" diye konuştu.



7'den 77'ye tüm bireyler için her türlü sosyal yaşam alanının en ince ayrıntısına kadar planlandığı projede, uygun ödeme koşulları ile satışların devam ettiğini vurgulayan İraöz, "Ev almak için plan yapanlara, örnek dairelerimizi görmeden tercih yapmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.



Osmaniye Sarayları hakkında



Çamlık Evler mevkiinde, oksijen deposu çam ağaçlarının yanı başında yükselen proje, 4+1, 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri ile 7 blokta 160 konuttan oluşuyor. Konut sahiplerinin güvenliği ve rahatlığı için hiçbir detayın atlanmadığı proje, zengin sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Tenis, basketbol ve voleybol sahaları, dört mevsim kullanılabilen kapalı yüzme havuzu ile SPA ve fitness merkezinin bulunduğu Osmaniye Sarayları; gölet, açık alan satranç, kamelya, dinlenme terasları, amfi, şelale, su kanalları ve süs havuzlarından oluşan sosyal rekreasyon alanları ile kullanıcılarına doğa ile baş başa bir yaşam fırsatı sunuyor. Dairelerin, kullanıcılara günlük yaşantılarında önemli kolaylıklar sağlayacak akıllı otomasyon sistemi ile donatıldığı projede, çocuklar için kapalı ve açık oyun alanları, kreş, top havuzu ve trambolinin yanı sıra; gölet teraslı kafeterya, taziye ve özel günlerde kullanılabilecek toplantı salonu, cep sineması, kuaför, market ve mescit de yer alıyor. - OSMANİYE