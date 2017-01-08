Sarayburnu'nda Soğuğa Aldırmayan Vatandaşlar Denize Girdi

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Kar yağışı hafif şekilde devam ederken tatil haberi bekleyen öğrenciler, "Yarın okullar tatil edilecek mi?' sorusunu dile getirmeye devam ediyor.

KAR YAĞIŞI ÇARŞAMBA'YA KADAR SÜRECEK

Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. İstanbul'da ara sokaklarda buzlanma ve sürücülerin sıkıntı yaşadığı görülüyor. Kar yağışının İstanbul'da aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da da kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek.

ÇATALCA'DA 110 CM ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca Subaşı mevkinde 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de 40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ile Bakırköy'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı Anadolu Yakasında etkili olmak üzere kent genelinde aralıklarla devam ediyor.

THY SEFERLERİ İPTAL

Olumsuz hava şartları uçak seferlerini de olumsuz etkiliyor. THY, Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti.

TWITTER'DAN İSTANBUL VALİSİNE MESAJ YAĞIYOR

İstanbul'da öğrenciler ise 'Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Bu konuyla ilgili valilikten henüz açıklama yok.

Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu dün şunları söylemişti: "Kar yağışı bu geceye doğru İstanbul'da etkisini kaybedecek, yarın (bugün) tekrar hafif artış var, fakat doğuya çekilmesi ve havanın açmasıyla yerdeki kar buza dönüşecek. Problem ara sokaklarda. İlçe belediyeleri üzerine düşeni yapıp kendi yollarını temizlemeli. Herkesin büyükşehir belediyesinin arkasına sığınmaması gerekiyor. Normalde tatil olmaması lazım ama herkes üzerine düşeni yapmazsa okullar tatil edilebilir, tabii karar yetkili mercilerde."

Tatil olmasını bekleyen öğrenciler ise işi şansa bırakmamak adına İstanbul Vasip Şahin'i, Twitter üzerinde mesaj yağmuruna tutuyor.

SARAYBURNU FATİHLERİ DENİZE GİRDİ

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği bugün kendilerini "Sarayburnu Fatihleri" olarak adlandıran bir grup, buz gibi soğuğa karşı denize girdi. Grup üyelerinden bazıları zaman zaman da kara yattı.

Grup üyelerinden Yüksel Sönmez, "Biz 365 gün Sarayburnu Fatihleri olarak burada denize giriyoruz. Bizim için yaz kış fark etmiyor, buraya gelmemizdeki amaç yazın başlayıp kışa doğru vücut alışa alışa giriyoruz. Hiçbir zaman da grip olmuyoruz, çünkü deniz bizim için bir şifadır. Yalnız şu var, hipotermiye girmeyecek kadar suda kalıyoruz. O yüzden suda neden kaldığımızı biz çok iyi biliyoruz" dedi.