Saraybosnalı Yetimler "Evliya Çelebi" ile Tanıştı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ve Türk-Bosna Hersek İş Adamları Derneği (TUBSIAD) tarafından düzenlenen etkinlikte Saraybosnalı 40 yetim çocuk, "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu" isimli animasyon filmi izledi.



Enstitüde düzenlenen etkinliğe, Saraybosna Çocuk Yurdu'nda kalan 40 yetim çocuğun yanı sıra Saraybosna Kantonu Çalışma, Sosyal Politikalar, Mülteciler ve Göçmenler Bakanı Amela Dautbegovic de katıldı.



Bakan Dautbegovic, yetim çocuklar için böyle anlamlı bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinlikler çocukların topluma kazandırılması için çok önemli." dedi.



Yetim çocukların kendilerini yalnız hissetmemesi adına bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğine işaret eden Amela Dautbegovic, yurtta bebeklerden lise çağında çocuklara kadar 92 yetim bulunduğunu aktardı.



Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldız da yetim çocuklar için çeşitli hediyeler de hazırladıklarını belirterek, Saraybosna Çocuk Yurdu ile iş birliklerinin gelecekte de devam edeceğini söyledi.



TUBSİAD Başkan Yardımcısı Murat Halıcı ise düzenlenen etkinliğin Saraybosna Kantonu Çalışma, Sosyal Politikalar, Mülteciler ve Göçmenler Bakanlığı ile 2 aydır sürdürdükleri iş birliğinin bir sonucu olduğunu ifade ederek, "Amacımız hem yetim çocukları misafir etmek hem de onları Türk kültürü ile tanıştırmaktı." diye konuştu.



Halıcı, bu tür etkinlikleri ülke geneline yaymak istediklerini de sözlerine ekledi.