Saraybosnalı Kadınlar 'Dünya Başörtüsü Günü'Nü Kutladı





"Dünya Başörtüsü Günü" münasebetiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen etkinlikte, birçok Bosnalı kadın ilk kez başörtüsü takarak, bu kıyafeti tercih eden hemcinslerine destek verdi.



Etkinlikte görev alan Bosnalı kadınlar başörtüsünü tanıtma fırsatı bulduklarını belirtiyor:



"Bazı ülkelerde uygulanan başörtüsü yasağı gözümüzü korkutmuyor. Uzun süredir İslam'a karşı olanlar kadınların başörtüsü takmasına da karşı çıkıyorlar, çünkü bu da İslam'ın bir parçası. Ama eğer sağlam bir imanınız ve karalı bir duruşunuz varsa korkacak hiçbir şey yok."



"Maalesef tarihin bazı dönemlerinde Müslüman kadınlar başörtüsü taktıkları için zor durumda kalmışlar, bazı dönemler ise daha sorunsuz olmuş. Bugüne baktığımızda bizimle ilgili özel yasaların olması muhtemel. Bu durumda kendimizi daha iyi ifade etmenin yollarını bulmalıyız. İnsanlara çok olumlu örnekler anlatmalıyız. Bize yeni kapılar açacak, bizi kısıtlamayacak bir tarzda davranmalıyız."



2013'te New Yorklu bir Müslüman kadının inisiyatifi olarak hayata geçen "World Hijab Day" (Dünya Başörtüsü Günü) başörtüsü takan kadınlara destek için dünyanın birçok ülkesinde kutlanan uluslararası bir etkinliğe dönüştü.



Aktivistlerin amacı, başörtüsünün kadınlara dayatılan bir baskı aracı olmadığını, aksine bu kıyafetin kişisel bir tercih olduğunu göstermek.



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Tags: Din kadınlar Başörtüsü İslam Saraybosnalı Dünya Bosna Hersek kutladı Gününü Gepost: 01 februari 2017