Saraybosna Futbol Kulübünden Büyükelçi Koç'a Ziyaret

Saraybosna Futbol Kulübü yönetimi, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'u makamında ziyaret etti.



Büyükelçi Koç'a, yeni görev yeri olan Saraybosna'ya hoşgeldin dileklerini ileten Kulüp Başkanı Valentin İlievski, üzerinde Büyükelçi Haldun Koç'un adının yazılı olduğu bir forma hediye etti.



Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Koç, tuttuğu takımın yine zirveye yerleştiğini aktararak, bugünkü misafirlerinin de Bosna Hersek çapında aynı başarıya ulaşmalarını diledi.



Saraybosna Futbol Kulübü'nün bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, "Biz ilişkilerin her seviyede, her alanda geliştiğini ve üst düzeyde olduğunu her zaman belirtiyoruz. Spor da futbol da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." şeklinde konuştu.



Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki işbirliğine de değinen Koç şunları kaydetti:



"Saraybosna Futbol Kulübü, Türk Hava Yolları'nın (THY) ana sponsoru olan bir kulüp. Tabii bu da bizi ayrıca mutlu ediyor, onurlandırıyor. Kulübün verilen ara dönemde kamp için Türkiye'yi seçtiğini öğrenmiş oldum. Gösterdikleri bu yakın işbirliği ülkemize gösterdikleri bu güven için de ayrıca mutlu olduğumu beyan etmek isterim. Anadolu Ajansı (AA) da bu etkinlikte önemli bir yere sahip, hem oradaki faaliyetlerini, kamp faaliyetlerini izleyecekler hem de buradaki faaliyetlerini yakından izliyorlar. Bu nedenle hem futbol kulübü yetkililerine, hem THY'ye hem de AA'ya bu vesileyle gönülden teşekkürlerimi iletmek istiyorum."



Saraybosna Futbol Kulübü Başkanı İlievski de Koç ile görüşmelerinin son derece olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini aktararak, "Hazırlık kamplarımızı THY'nin desteği ile her yıl Antalya'da düzenliyoruz. Türkiye'de gelecek sezona çok iyi hazırlanacağımıza eminim. Hazırlıkların iyi geçmesini istiyorsanız, sıcak kesimleri seçmeniz gerekiyor. Bu anlamda Antalya ve Türkiye'nin futbolcuların sezon hazırlığı için ihtiyaç duydukları iklim şartlarına sahip olduğu görüşündeyim." diye konuştu.



Ülkenin en güçlü takımında forma giymenin, beraberinde en iyi hazırlıkları yapma sorumluluğunu da getirdiğini belirten İlievski, "Türkiye yalnızca coğrafi açıdan değil, sunduğu hizmetlere oranla ücretleri açısından da son derece makul bir yer. THY ve AA ile işbirliği içerisinde olmak bizim için büyük önem arz ediyor. Dünya markası haline gelen bu kurumlara, bize verdikleri destekten dolayı müteşekkiriz." dedi.



Antalya'daki hazırlık kampından son derece umutlu olduklarını belirten kulüp yönetimi, hazırlık kampının, kulübü, hedefi olan Avrupa'ya bir adım daha yaklaştıracağını kaydetti.



Görüşmeye Saraybosna Futbol Kulübü yönetimi ile Büyükelçi Koç'un yanı sıra, THY Bosna Hersek Müdürü Salih Kansu ve AA Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik de katıldı.