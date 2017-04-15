Saraybosna Derbisi Golsüz Bitti

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) Şampiyonluk Turu'nun 4. haftasında oynanan derbide, Zeljeznicar ile Saraybosna golsüz berabere kaldı.



Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda oynanan maçta, iki başkent temsilcisi lig tarihinde 110. kez karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk 15 dakikası ev sahibi Zeljeznicar'ın baskılı oyunu ile geçilirken, ilerleyen dakikalarda Saraybosna, mücadelede dengeyi sağladı ve Haris Duljevic ile rakip kalede gol arasa da başarılı olamadı. Karşılaşma golsüz sona erdi.



Zeljeznicar'ın savunma oyuncusu Semir Kerla, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.



Maçın ardından Zeljeznicar puanını 52'ye, Saraybosna ise 49'a çıkardı.



Sezon başında, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde yapılan sistem değişikliği nedeniyle ligdeki takım sayısı 16'dan 12'ye düşürüldü. Ligin 22 haftalık normal bölümünü ilk altıda tamamlayan takımlar Şampiyonluk Turu'nda, son altı takım ise Ligde Kalma Turu'nda mücadele ediyor.



Dördüncü hafta maçlarının ardından son şampiyon Zrinjski 53 puanla Şmpiyonluk Turu'nda ilk sırada yer alıyor.