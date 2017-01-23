Saraybosna'da Medya Çalışanları Protestosu

Bosna Hersek Radyo ve Televizyonunun (BHRT) içinde bulunduğu maddi sıkıntılara ve olumsuz çalışma koşullarına dikkat çekmek amacıyla başkent Saraybosna'da protesto düzenlendi.



BHRT Bağımsız Çalışanlar Sendikası tarafından düzenlenen protestoya kurum bünyesinde çalışan yüzlerce çalışan katıldı.



Okunan bildiride, kurum çalışanlarının ve ailelerinin hayatlarının söz konusu olduğu belirtilirken, çalışanların maaşlarını alıp alamayacaklarının belirsiz olduğuna, sağlık sigortalarının düzenli şekilde yatırılmadığına ve çalışma şartlarının son derece kötü olduğuna dikkat çekildi.



BHRT'nin mali açıdan ivedilikle istikrarlı duruma getirilmesi çağrısında bulunulurken, tüm yetkili makamların bu konuda uyarıldığı ancak bugüne kadar bir çözüm üretilmediğini ifade edildi.



Sendika Başkanı Damir Smital, protestonun amacının BHRT çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek olduğunu belirterek, iktidardaki siyasi unsurların Bosna Hersek kanunlarına göre çözmek zorunda oldukları sorunlara karşı sergiledikleri "sorumsuz tavra" işaret etti.



Kurum çalışanlarının sigortalarının 20 aydır yatırılmadığını söyleyen Smital, "BHRT bu süreçte dijital ekipman kredilerini ödemeye devam ediyor. Avrupa'daki kamu yayıncılığının gerisinde kalmamak için yeni ekipmana ihtiyaç var. Kredileri ödenmeye devam edilen dijital ekipman dışındaki ekipmanlar 1980'lerden kalma." dedi.



Sorunların temelinde, ülkedeki siyasi unsurların kurumun mali sıkıntılarını çözme konusundaki isteksizliğinin yattığını savunan Smital, sorunun yakın zamanda çözülebileceğini gösteren herhangi bir işaretin de olmadığını söyledi.



Smital, 500'e yakın üyesi bulunan sendikanın, üyelerinin haklarını ihlal eden sorunlara karşı bağımsız mücadele yöntemleri üreteceğini vurgulayarak, "BHRT çalışanlarının tek isteği, işlerini yapmaları için gerekli koşulların oluşturulması ve yaptıkları işin karşılığını almaları." dedi.



"Tüm medya çalışanları için kurtuluş çağrısı"



Protestoya destek veren Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği'nin Başkanı İsmet Bajramovic de bugünkü protestonun yalnızca BHRT çalışanları için değil, tüm medya çalışanları için bir kurtuluş çağrısı olduğunu vurguladı.



Bosna Hersek'teki tüm medya gruplarına birlik olma çağrısında bulunan Bajramovic, Avrupa'yı örnek alarak ortak bir sendika kurulması gerektiğine işaret etti.



BHRT çalışanlarının maaşlarına da değinen Bajramovic, çalışanların yüzde 62'sinin maaşlarının 250 ile 350 avro arasında olduğunu ve bu rakamın ülkedeki ortalama maaşların dahi altında bir rakam olduğunu sözlerine ekledi.



Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.