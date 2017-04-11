Saray Ziraat Odasından Tarım Fuarına Çıkarma

Van'ın Saray İlçesi Ziraat Odası, 7. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına 500 üyesi ile birlikte katıldı.



Van'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı; çevre il ve ilçelerden de büyük ilgi gördü. Saray İlçe Ziraat Odası, büyük bir organizasyon yaparak 500 üyesini Van merkezde bulunan fuar alanına taşıyarak, yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını sağladı. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Saray Ziraat Odası Başkanı Turan Çalışır, fuara katılım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Saray ilçemiz tarım ve hayvancılık konusunda Van'ın önemli ilçelerinden biridir. Bu sebeple biz de 500 üyemizi bu fuar alanına taşımayı başardık. Odamız bu organizasyonu takdir gördü. Bizlerde üyelerimize önemli bir hizmet sunmanın haklı gururunu yaşadık" dedi.



Başkan Yardımcısı Fatih Çalışır ise, çiftçilerle bunlara hizmet sunmaya çalışanları buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.



Fuardaki stantlarda incelemelerde bulunan Saraylı çiftçiler, daha sonra yenilen yemeğin ardından ilçeye döndüler. - VAN