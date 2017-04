Saray Tatlısı" Pişmaniye Kadınların Elinde Şekilleniyor

ŞENGÜL OYMAK - Osmanlı döneminde İzmit'te üretilen "saray tatlısı" pişmaniye, kadınlar tarafından şekil verildikten sonra paketlenerek birçok ülkeye ihraç ediliyor.



İzmit'in, Osmanlı döneminde saray sofralarını süsleyen tescilli tatlısı pişmaniyenin şimdilerde 100'den fazla çeşidi üretiliyor.



"Pişmaniyenin başkenti" olarak bilinen Kocaeli'de firmaların paketleme bölümünde çalışan kadınlar, ustaların hazırladığı ürünleri, taze kalması için hızlıca şekil verdikten sonra paketliyor.



Kentte 60 yıldır pişmaniye üretimi yapan firmanın sahibi Kadir Çetin, AA muhabirine, üçüncü kuşak olarak bu işi sürdürdüğünü söyledi.



"Pişmaniye" denilince akla Kocaeli'nin geldiğini anlatan Çetin, "Kentimizde çok üretici var. Pişmaniyenin ünü ve imalat alanları Türkiye genelinde daha da genişledi. Farklı illerde de üretimimiz devam ediyor. Afyonkarahisar'da, Düzce'de, Ankara'da, İstanbul'da, birçok ilde üretim yapılıyor ama bu kültür İzmit'te başlamış, gelişmiş ve buradan bütün Türkiye ile dünyaya yayılmış. İzmit ile marka olmuş pişmaniye." ifadelerini kullandı.



Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Avustralya'ya kadar geniş bir alana ihracat yaptıklarına işaret eden Çetin, ihracatı artırabilmek ve milli gelire katkı sağlayabilmek adına uluslararası gıda fuarlarına da katıldıklarını vurguladı.



Kadın istihdamına önem verdiklerini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:



"Erkek gücüne dayalı işlerimiz de mevcut. Kadınların erkeklere göre daha becerikli, yetenekli olduğunu biliyoruz. Bizim mesleğimizde de kadınların el hızına, dayanıklılığına ihtiyacımız olduğundan kadın istihdamına önem veriyoruz. Genelde pişmaniyecilerde kadın istihdamı çoktur. Bizde şu anda 45 kişi çalışıyor. Bunların 38'i kadın. Şu anda milli istihdam seferberliği var. Biz de bu seferberlikte, işlerimizin de yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, alımlarımızda genelde kadın elemanları tercih ediyoruz. 4 kadın personelimiz İŞKUR üzerinden İşbaşı Eğitim Programı ile görevlendirilmiş ve şu anda stajyer pozisyonunda çalışıyor. Yaklaşık 3 aylık eğitim sonucunda mesleği öğrenmeleri durumunda işletmemizde çalışmaya devam edecekler."



"Yıllarımı verdim bu sektöre"



Dilek Aktaş ise 20 yıldır pişmaniye üretimi sektöründe çalıştığını, bu işe arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını söyledi.



İşini severek yaptığını kaydeden Aktaş, "Yeri geliyor yoruluyoruz ama olsun. İşin, üretimin her aşamasını öğrendik. Yıllarımı verdim bu sektöre. Ürünümüzü kaliteli hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Pişmaniyeyi sevdiğimiz için pişmaniyemiz de güzel oluyor. Herkese pişmaniye yemesini tavsiye ediyoruz." dedi.



Bu işte hızlı çalışmaları gerektiğini de anlatan Aktaş, "Ürün açıkta kaldığı zaman şekerle hamur olduğu için sulanıyor. Bu duruma gelmeden pişmaniyeyi paketlememiz gerekiyor. Açık havayla temas ettirmememiz gerekiyor. O yüzden hareket halindeyiz, hızlı çalışıyoruz." diye konuştu.



"Elim işe yatkın"



Sektörde 12 yıldır çalışan Asuman Aktürk ise elinin bu işe yatkın olduğunu belirterek, "Pişmaniye, her evde bulunması gereken bir tatlı çeşidi, lezzetli. Dünyanın her yerine sevkiyatımız oluyor. Siparişlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor, azimle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Gıda mühendisi Yasemin Erol da pişmaniye sektörünün kadın istihdamı ağırlıklı olduğunu dile getirdi.



Çekme makinelerinde genellikle erkeklerin çalıştığına işaret eden Erol, "Bazen kadınlar da makinelerin başına geçebiliyor. Ürettiğimiz pişmaniyeleri hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Bu yüzden mutluyuz, olumlu dönüşler alıyoruz. Kocaeli olarak pişmaniyeyi temsil etmek gurur kaynağımız. Ürettiğimiz ürünleri taze gönderdiğimiz için güzel tepkiler alıyoruz." dedi.