Saray Mutfağının Tatlısı "Badem Ezmesi" Renklendi

CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez damak tatlarından biri olan badem ezmesi, çeşitli meyvelerin minyatürü şeklinde renklendirilerek üretiliyor.



Edirne'de bir şekerlemecinin yine saray hediyelikleri arasında sayılan mis meyve sabunundan esinlenerek ürettiği portakal, çilek, elma görünümlü badem ezmeleri ilgi görüyor.



Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin dikkatini çeken renkli badem ezmeleri üretiminde kapasite artırımına gidilecek.



Badem ezmesi ustası Muhammet Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem ezmesinin bir saray tatlısı olduğu ve günümüze kadar damakları tatlandırdığını söyledi.



Geleneksel üretimin yanı sıra kısa süre önce meyve aromalı üretime geçtikleri ve bu ürün de ilgi gördüğünü anlatan Çetinkaya, "Ezmenin geleneksel tadında bir değişim olmadı. Normalde yapım aşamasının ardından hamur haline getirdiğimiz badem ezmesini fitil şekline soktuktan sonra belirli ebatlarda keserek paketliyorduk. Ama renklendirme ve meyve şeklinde yaptıklarımız için tek tek emek harcıyoruz. Üzüm, çilek, elma, portakal ve kayısı şeklini verdiğimiz badem ezmesini bu haliyle satışa hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.



Badem ezmesine daha önce hediyelik olması amacıyla Türk bayrağı veya tarihi mekan figürlerinin işlendiğini anımsatan Çetinkaya, şunları kaydetti:



"Badem ezmesi hem saray mutfağının vazgeçilmezi olarak günümüze gelmiştir hem de kente gelen misafirlere ikram olarak sunulmaktadır. Bu nedenle de büyük ilgi görmektedir. Yurt içi siparişlerinin yanı sıra yurt dışından da ezmeye talep yüksektir. Badem ezmesinin doğal rengi bademin iç rengi gibi beyazdır. Tabii biz bunu renklendirince çocuklar da ilgi göstermeye başladı. Bazı turistler renkli badem ezmesini mis sabunuyla karıştırdı. Mis sabunu da portakal, elma kayısı şeklinde. Önce badem ezmesini yemekte tereddüt ettiler tabii tadına bakınca ise yüzlerinde bir gülümseme oluştu. Dünyanın her tarafından meyveli badem ezmesi talebi alıyoruz. Geleneksel badem ezmesini günümüze uyarladık."



"Geleneksel tadı kaybetmiş değil"



Şehzade Şekerlemeleri Satış Müdürü Emre Ertan ise badem ezmesinin Türk kültürünün vazgeçilmez tatlarından olduğunu söyledi.



Edirne'yi ziyaret eden birçok kişinin memleketlerine dönerken paketlerce badem ezmesi aldığını anlatan Ertan, "Renkli badem ezmemiz doğal olarak üretiliyor. Tadı ve kokusunu bozan hiçbir katkı maddesi içermiyor. Bu hem şekerlemeciler için yeni bir tarz hem de badem ezmesi için yeni bir yöntem. Tabii sade isteyene sade badem ezmesi de üretiyoruz. Özellikle yabancı turistler bunu ilgi çekici buluyor. Satışlarımız da günden güne artmaktadır. Badem ezmesi severlerin aklına şu gelmesin, renkli badem ezmesi geleneksel tadı kaybetmiş değil tat aynı tat ancak aroması var içerisinde. Ağzınıza attığınızda çok güzel şekilde dağılıyor ve yiyeni mutlu ediyor." diye konuştu.



Renkli badem ezmelerini talep üzerine ürettiklerini anlatan Ertan, bir paketin içerisinde 5 meyve figürlü badem ezmesinin olduğunu ve 110 gramını 15 liradan satışa sunduklarını kaydetti.



Meyve aromalı badem ezmesi nasıl yapılıyor?



Kurutulan bademlerin havanda su, şeker, meyve aromalarıyla karıştırılması sonrasında uzun süre tokmaklarla dövülen ezme hamuru mermer tezgahlarda yoğruluyor. Hamur haline getirilen ezme, ustaların ellerinde üzüm, çilek, elma, portakal ve kayısı şeklinde üretiliyor.