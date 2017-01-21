Saray Kaymakamı Bayır, İran Heyeti ile Bir Araya Geldi

Van'ın Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy-Razi Hudut Kapısında bir araya geldi.



Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, beraberindekiler ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy - Razi Hudut Kapısında bir araya gelerek sorunları yerinde inceledi. Daha sonra İran heyeti ile vedalaşan Kaymakam Bayır, Şehit Teğmen Emre As Hudut Karakoluna geçerek askerleri ziyaret etti. - VAN