Van'ın Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy-Razi Hudut Kapısında bir araya geldi.
Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, beraberindekiler ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy - Razi Hudut Kapısında bir araya gelerek sorunları yerinde inceledi. Daha sonra İran heyeti ile vedalaşan Kaymakam Bayır, Şehit Teğmen Emre As Hudut Karakoluna geçerek askerleri ziyaret etti. - VAN
Saray Kaymakamı Bayır, İran Heyeti ile Bir Araya Geldi
Van’ın Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy-Razi Hudut Kapısında bir araya geldi.
Van'ın Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy-Razi Hudut Kapısında bir araya geldi.
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