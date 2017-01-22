Saray'da Trafik ve Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis tarafından sıklıkla yapılan asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor.



Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin güvenliğini sağlayıp halkın huzur içinde yaşamasını sağlamak, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, ilçe giriş çıkışlarında bulunan önemli noktalarda uygulamalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda şüpheli araçlar durdurularak aramalar yapılıyor. Sürücülerin kimliklerini ve araçların evraklarının kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamanın sıklıkla devam edeceğini belirttiler. - TEKİRDAĞ