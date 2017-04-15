Şarap & Peynir

Gurme Akademi'nin kurcusu Ali Rıza Yücel ile 7 farklı şarabın tadımı, genel şarap kültürü, şarap ve üzüm hakkında genel bilgi edinebileceğiniz bu etkinlik siz şarap severleri bekliyor.

Şarap & Peynir

Gurme Akademi'nin kurcusu Ali Rıza Yücel ile 7 farklı şarabın tadımı, genel şarap kültürü, şarap ve üzüm hakkında genel bilgi edinebileceğiniz bu etkinlik siz şarap severleri bekliyor…

Etkinlik Detayları:

Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı :

Üzüm ve çeşitleri hakkında bilgilendirme

Şarap ve çeşitleri hakkında bilgilendirme

Genel şarap kültürü

7 farklı şarap tadımı

Kişiye özel peynir ve soğuk et tabağı ikramı

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 15.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Şarap & Peynir

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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