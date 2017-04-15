Gurme Akademi'nin kurcusu Ali Rıza Yücel ile 7 farklı şarabın tadımı, genel şarap kültürü, şarap ve üzüm hakkında genel bilgi edinebileceğiniz bu etkinlik siz şarap severleri bekliyor…



Etkinlik Detayları:



Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



Üzüm ve çeşitleri hakkında bilgilendirme



Şarap ve çeşitleri hakkında bilgilendirme



Genel şarap kültürü



7 farklı şarap tadımı



Kişiye özel peynir ve soğuk et tabağı ikramı



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 15.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Şarap & Peynir



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır