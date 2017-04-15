Şarap & Peynir
Gurme Akademi'nin kurcusu Ali Rıza Yücel ile 7 farklı şarabın tadımı, genel şarap kültürü, şarap ve üzüm hakkında genel bilgi edinebileceğiniz bu etkinlik siz şarap severleri bekliyor.
Gurme Akademi'nin kurcusu Ali Rıza Yücel ile 7 farklı şarabın tadımı, genel şarap kültürü, şarap ve üzüm hakkında genel bilgi edinebileceğiniz bu etkinlik siz şarap severleri bekliyor…
Etkinlik Detayları:
Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı :
Üzüm ve çeşitleri hakkında bilgilendirme
Şarap ve çeşitleri hakkında bilgilendirme
Genel şarap kültürü
7 farklı şarap tadımı
Kişiye özel peynir ve soğuk et tabağı ikramı
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 15.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Şarap & Peynir
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır