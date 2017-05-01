Şarampole Uçan Traktörden Yara Almadan Kurtuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole uçan traktörün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Hamzalar köyünden Gölbaşı ilçesine gitmekte olan Akif Kurban idaresindeki 02 ED 442 plakalı traktör Aktoprak köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu. Sürücü traktörden atlayarak yaralanmaktan kurtuldu. Ağaçlara takılarak durabilen traktörde maddi hasar meydana geldi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN