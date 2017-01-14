Şarampole Düşen Yaşlı Adamı İtfaiye Kurtardı

Gülnar ilçesinde tarlasına giderken, şarampole yuvarlanan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, ilçede yaya olarak tarlasına giden N. S, (75) kar ve buz nedeniyle yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.



Düştüğü yerden kalkamayan N. S eve gelmeyince ailesi durumu güvenlik güçleri ve itfaiyeye bildirerek arama çalışmalarına başlandı.



Tarla yolu üzerinde yapılan aramada itfaiye ekipleri N. S'yi düştüğü yerden kurtardı.



N. S 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.