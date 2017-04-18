Şarampole Devrilen Motosikletli Öldü

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, motosikletiyle şarampole yuvarlanan 18 yaşındaki Arif Karaca, öldü.



Kaza, dün öğle saatlerinde, Gediz-Uşak Karayolu'nda meydana geldi. Gediz'den Gölcük Köyü yönüne giden 18 yaşındaki Arif Karaca, yönetimindeki motosikletin kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan motosiklet, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Karaca, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Karaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı,



- Tahya