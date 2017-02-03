Şarampol'de çalışmalar son sürat

Altyapı ve güzelleştirme çalışmaları süratle devam ederken, Şarampol sakinleri semtlerinin prestij ve değer kazanacağı için çok mutlu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla başladığı Şarampol Caddesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi'nde hummalı çalışma sürüyor. Uzun yıllar kentin ticaret ve yaşam merkezlerinden olan caddeyi yeniden canlandıracak proje, Şarampol'u Antalya'nın yeni cazibe merkezi haline dönüştürecek. Projenin taşıt trafiği ayağını çözecek birinci etap çalışmaları kapsamında Tonguç Caddesi üzerinde başlatılan yeraltı geçişli üç kavşak yapımında sona gelindi. Tünel ve kavşak inşaatları ile kaldırım çalışmaları tamamlanırken, aydınlatma direklerinin montajı ve yağmur suyu bağlantıları ise sürüyor. Ekipler yakında tünel içi asfaltlama ve boyama çalışmasına başlayacak.

BİNALARIN YÜZDE 70'İ BOYANDI

Projenin kentsel tasarım ve düzenleme ayağında ise caddeye bakan binaların ön cephelerinde kaplama çalışması, yan ve arka cephelerinde ise boyama çalışması yapılıyor. SGK kavşağından Tonguç Kavşağı'na kadar olan bölümdeki binaların yüzde 70'inin kaplama ve boyama işlemi tamamlandı. Caddeye renk katacak 5 süs havuzunun inşaat çalışması sürüyor.

OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Cadde güzelleştirmenin çok ötesinde olan projeyle Şarampol'un ulaşım ve otopark sorunu da çözülüyor. Caddenin arka kısmındaki alanların otoparka dönüştürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Proje kapsamında bölgeye bir de katlı otopark yapılacak. Böylece, sosyal yaşamın merkezi olacak Şarampol'e araçlarıyla gelen vatandaşların otopark sorunu yaşamadan caddeye ulaşabilmesi sağlanacak.

OY VERMEDİM AMA TÜREL'İ ALKIŞLIYORUM

Bölge halkı Şarampol'u dünyanın en güzel alışveriş sokaklarından biri haline getirecek ve değerine değer katacak projeyi dört gözle bekliyor. 17 yıldır Şarampol'de yaşadığını söyleyen Halit Kafnur, Büyükşehir Belediyesi'nin caddeyi güzelleştirme çalışmalardan çok memnun olduğunu söyledi. Kafnur şunları dile getirdi: "Şarampol, bu zamana kadar hak ettiği değeri görmedi. Geçmişte kentin en güzel ve değerli caddelerinden biri olmasına rağmen yıllar içinde bu özelliğini kaybetti. Ancak şimdi Büyükşehir Belediyesi sayesinde semtimiz yeniden prestij ve değer kazanacak. Bizim caddemiz de tıpkı Işıklar gibi hareketli bir yer olmayı hak ediyordu. Caddenin yayalaştırılmasından son derece mutluyuz. Mülkümüz değerlenecek, buradaki hareketlilikten esnaf da yararlanacak. Vatandaşlar çalışmaların uzamasından kısmen rahatsız olabilir ama bitince buna değeceğine inanıyorum. Bu çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başlattı. Açıkçası ben kendisine oy vermedim ama parti önemli değil, ben hizmete bakarım. Kendisini alkışlıyorum. Caddemize yapılan bu projeden çok memnunum. Başkan Menderes Türel'e çok teşekkür ederim."

FAYDALI OLACAK

49 yıllık mahalle sakini Niyazi Çalışkan da Şarampol'de yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek, "Yapılan çalışmaları yakından izliyorum. Projenin mahallemize faydalı olacağını düşünüyorum. Yollarda araba olmayacak otopark olacak. Tünel geçişinin yapılması, binalarımızın boyanması bunların hepsi çok güzel" diye konuştu.