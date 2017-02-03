Şarampol'de Çalışmalar Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şarampol Caddesi'ni dünyanın en güzel alışveriş sokaklarından biri haline getirecek proje çalışmalarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi'nin 'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla başladığı Şarampol Caddesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Uzun yıllar kentin ticaret ve yaşam merkezlerinden olan caddeyi yeniden canlandıracak proje, Şarampol'u Antalya'nın yeni cazibe merkezi haline dönüştürecek. Projenin taşıt trafiği ayağını çözecek birinci etap çalışmaları kapsamında Tonguç Caddesi üzerinde başlatılan yeraltı geçişli üç kavşak yapımında sona gelindi. Tünel ve kavşak inşaatları ile kaldırım çalışmaları tamamlanırken, aydınlatma direklerinin montajı ve yağmur suyu bağlantıları ise sürüyor. Ekipler yakında tünel içi asfaltlama ve boyama çalışmasına başlayacak.



Binaların yüzde 70'i boyandı



Projenin kentsel tasarım ve düzenleme ayağında ise caddeye bakan binaların ön cephelerinde kaplama çalışması, yan ve arka cephelerinde ise boyama çalışması yapılıyor. SGK kavşağından Tonguç Kavşağı'na kadar olan bölümdeki binaların yüzde 70'inin kaplama ve boyama işlemi tamamlandı. Caddeye renk katacak 5 süs havuzunun inşaat çalışması sürüyor.



Otopark sorunu çözülüyor



Cadde güzelleştirmenin çok ötesinde olan projeyle Şarampol'un ulaşım ve otopark sorunu da çözülüyor. Caddenin arka kısmındaki alanların otoparka dönüştürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Proje kapsamında bölgeye bir de katlı otopark yapılacak. Böylece, sosyal yaşamın merkezi olacak Şarampol'e araçlarıyla gelen vatandaşların otopark sorunu yaşamadan caddeye ulaşabilmesi sağlanacak. - ANTALYA