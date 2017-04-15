Şarampol Caddesi'ndeki, Çevre Düzenleme Çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol Caddesi'nde devam eden "Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme" projesini inceledi.



Çalışmalar hakkında bilgi alan Türel, çalışmaların Şarampol halkını ve esnafını memnun ettiğini belirtti. Projeyi "Efsane geri dönüyor" sloganıyla tanıttıklarını hatırlatan Türel, "Bu proje ile Şarampol Caddesi eski günlerine dönecek. Antalya'ya gelen herkesin görmeden kentten ayrılmak istemeyeceği, sosyal yaşamın merkezi bir cadde olacak. Adeta 24 saat yaşayan bir cadde olacak. Halkın memnuniyeti bizleri daha da mutlu ediyor." diye konuştu.



SGK ve Tonguç Kavşağı arasındaki Abdi İpekçi Caddesi'nde yer alan binaların da boyama işleminin tamamlandığını anlatan Türel, caddeye bakan binaların ön cephelerinde kaplama çalışması yapıldığını, caddeye renk katacak 5 süs havuzunun da son aşamaya geldiğini kaydetti.