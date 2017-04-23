- Saraloğlu: "Oyuncular gerçekten kendilerine yakışır bir karakter örneği gösterdiler"

Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu:

"Futbolculuk karakterinin tamamını sahaya yansıttılar ve beklenen bir skoru elde ettiler"



MANİSA - Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız değişiklikler hem oyunu tutma hem de skoru arttırma anlamındaydı. Önce skoru tuttuk, sonra bir gol daha bularak, maçı 5-1 bitirdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Bursaspor'a karşı 1-0 geriye düştüğü maçı, 5-1'lik farklı skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezalı olması sebebiyle basın toplantısına katılan Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, "Bugün Bursaspor'a karşı güzel bir skor aldık. Bizim için mutlaka kazanılması gereken ve önümüzdeki kalan maçlara rahat çıkabilmemiz için önemli bir maçtı. Oyuncularımız ile yapmış olduğumuz toplantı ve çalışmalar galibiyet nasıl elde edilir üzerineydi. Oyuncular gerçekten kendilerine yakışır bir karakter örneği gösterdiler. Futbolculuk karakterinin tamamını sahaya yansıttılar ve beklenen bir skoru elde ettiler. Oyuna iyi başlamadık. 13. dakikada 1-0 geri düşmek bizde şaşkınlığa neden oldu ama çok çabuk geri dönüş yapan oyuncularımızı kutlamak lazım. Bir dakika sonra beraberliği sağlayıp ilk yarıyı 4-1 gibi farklı bir skorla bitirdik. İkinci yarı oyunu rölantiye almaya çalıştık. Yaptığımız değişiklikler hem oyunu tutma hem de skoru arttırma anlamındaydı. Önce skoru tuttuk, sonra bir gol daha bularak, maçı 5-1 bitirdik. Oyuncularımızı kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda daha temkinli, daha rahat ve stressiz oynayacağımızı düşünüyorum. İnşallah istediğimiz sonuçları önümüzdeki haftalarda da alırız" dedi.