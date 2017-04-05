- Saraloğlu: "Adam paylaşımlarını yapamadık"

Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu:

"Okan hocamızın attığımız golden sonra ofsayt gerekçesiyle itiraz edebilecek oyuncularımızı önlemek için sınırlı alanı terk etmesi hakem tarafından yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum"



MANİSA - Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız tüm ataklar golü getirmedi. 90+4'de yediğimiz gol sonrası kupayı üzüntülü bir şekilde terk etmek zorunda kaldık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın 90+3. dakikasında Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ofsayt gerekçesiyle gollerinin sayılmaması nedeniyle yaptığı itiraz sonrası hakem tarafından tribüne gönderildi. Basın toplantısına Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu katıldı. Saraloğlu, "Türkiye Kupası bizim için önemli bir platformdu. Çeyrek finale gelmek takım için önemli bir başarıydı. Futbolcularımızın ciddi emekleri vardı. Bu maçta da çok reaksiyon ve eylem içerisindeydiler. Fakat rakibimiz gücü de belli iyi bir takım. Ligde de önemli pozisyondalar. Bizim için maç iyi başlamadı diyebilirim. İlk yarıda rakibi iyi karşılayamadık. Adam paylaşımlarını yapamadık. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunun dengesini kurduk. Sonra rakibe üstünlük sağladık. Rakip alanda daha fazla oynamaya başladık. Yaptığımız tüm ataklar golü getirmedi. 90+4'te yediğimiz gol sonrası kupayı üzüntülü bir şekilde terk etmek zorunda kaldık. Bizi üzen diğer konu, Okan hocamızın attığımız golden sonra ofsayt gerekçesiyle itiraz edebilecek oyuncularımızı önlemek için sınırlı alanı terk etmesi hakem tarafından yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Kötü bir söz söylemek ya da eylemde bulunmak için değil oyuncularımızı korumak için oradaydı. Hakem arkadaş onu tribüne göndermekle cezalandırdı. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Şimdiye kadar emeği geçen tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Saraloğlu, "Maçtan sonra bize gösterilen fotoğrafta ofsayt görüntüsü vardı ama maç bittikten sonra görmek çok bir şey ifade etmiyor. Oradaki reaksiyonlar doğaldır. Attığımız gol bulunduğumuz açıdan görünmüyordu. Orta hakem de görmedi. Yardımcı hakem de bayrağı geç kaldırdı. İlk etapta bayrağı kaldırmadı, orta hakem golü vereceği zaman bayrağı kaldırdı. Ofsaytsa ofsayttır yani yapacak bir şey yok" dedi.