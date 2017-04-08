Saral: "Stadyumumuzda İlk Yenilgimizi Aldık"

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Beşiktaş karşısında hak ettikleri bir sonuç almadıklarını belirterek, "Gün gelecek hakemleri biz de yeneceğiz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, 2017 yılında ilk mağlubiyeti almanın üzüntüsünü yaşıyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, yeni stadyumlarından ilk mağlubiyetlerini aldıklarını belirterek, "Stadımızda ilk yenilgimizi aldık çok üzgünüm. Takımımız çok iyi mücadele etti. Hakemi kutluyorum gün gelecek biz de hakemleri yeneceğiz. Bugün çok iyi mücadele ettik bu sonuç bizim hak ettiğimiz bir sonuç değil. Daha güçlü olacağız, daha çok çalışacağız Trabzonspor daha iyi noktalara gelecek. Biz bugün kazanan tarafız kaybeden değiliz. Camiamiz bunun üstesinden gelecektir. Bu bizim için daha başlangıç, bu sezon üzgünüm yani biz bu sonucu hak etmedik. Hakemler hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama çok iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Bugün burada benim 5 yaşında ki oğlum ağladı onun gözyaşlarını ona helal etmiyorum. Trabzonspor'un bugünkü mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum bütün futbolcuları yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON