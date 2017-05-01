Saral, "5 Maçta 15 Puan Hedefliyoruz"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, ligin geri kalan 5 maçlık bölümünde hedeflerinin 15 puan olduğunu söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ligin geri kalan 5 maçlık bölümünde 15 puan hedefliyor. Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililerde, yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, ligin son 5 maçında 15 puan hedeflediklerini vurguladı. Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Son 5 maçta 15 puan. Hedefimiz budur. Bu armaya olan sevgimiz, 'eğer gerçekse' tüm kırgınlıkları örtmelidir. El ele Avrupa'ya gideriz" ifadelerini kullandı. - TRABZON