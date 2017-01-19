Sarak: "Sicil Affı Piyasaları Rahatlatacak"

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, sicil affının çıkmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Sicil affının vatandaşın ve piyasaların rahatlaması açısından çok önemli bir müjde olduğunu kaydeden Sarak; "Hem tüccarımız hem vatandaşımız uzun zamandır bu müjdeyi bekliyordu. Hassas olduğumuz bir dönemde böyle bir affın gelmesini mutlulukla karşıladık. Milletimiz rahat bir nefes aldı. Söz konusu değişiklikle, kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin; ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınan kişiler, söz konusu borçlarının 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde olumsuz kayıtları dikkate alınmayabilecek. Bu çalışmada emeği geçen, başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi'ye teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyor, sicil affının vatandaşımıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi. - ERZİNCAN