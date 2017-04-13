Saraçoğlu: "Moda Dünyasında Marka Olmak Uzun ve Meşakkatli Bir Yol"

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerini tasarım dünyasının başarılı modacıları ile bir araya getirdi. Gamze Saraçoğlu'nun da konuk olarak katıldığı söyleşide ünlü moda tasarımcısı, "Moda dünyasında marka olmak uzun ve meşakkatli bir yol" dedi.



İKBU Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe "İlham Veren Hayatlar" kapsamında Moda Tasarımcısı Giray Sepin, Gamze Saraçoğlu ve İMA Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Gülin Girişmen konuşmacı olarak katıldı. İKBU Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Altınbaş Sarıgül moderatörlüğünde keyifli bir sohbet havasında geçen söyleşide konuklar hem kendi deneyimlerini ve hikayelerini öğrencilerle paylaştı hem de merak edilenleri cevapladı.



"Üniversite olarak her zaman sektör ile öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz"



Yrd. Doç. Dr. Fatma Altınbaş Sarıgül üniversite olarak öğrencilerin sektör ile buluşmasına çok önem verdiklerini söyleyerek, "Biz moda bölümü olarak alanında başarılı tasarımcılarla öğrencilerimizi düzenli olarak bir araya getirmek istiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin gerçek hayatta akademik olarak öğrendikleri bilgileri nasıl kullanabileceklerini bilmeleri gerektiğinin önemine inanıyoruz. Burada tasarımcılarımız kendi hikayelerini öğrencilerimizle paylaşıyorlar ve bir marka oluşturmak için gereken birikimin nasıl oluştuğunu, tecrübenin önemini öğrencilerle paylaştıklarında öğrencilerimiz de gerçek hayata uyum sürecini tamamlayarak üniversiteden mezun oluyor" dedi.



Özellikle moda dünyasında marka olmanın çok uzun ve meşakkatli bir iş olduğuna değinen Gamze Saraçoğlu da, "Ben de çok yavaş ilerleyen ve çok zorlu bir süreç sonrasında markamın şu anda olduğu noktaya ulaşabildim. Bunun için de çok emek vermek, çok fazla çalışmak ve hayatın birçok kısmında ödün vermek gerekiyor. Bizim sektörde hayat ile işi bir arada yaşamak başarıyı getiriyor. Çok planlı ve programlı davranılırsa marka haline gelinebilecek bir sürece girilmiş olunur" diye konuştu.



"Hızlı değişen moda dünyasına ayak uydurmak şart"



Yeni nesil modacılara da tavsiyelerde bulunan Saraçoğlu, "Moda çok çabuk değişen bir sektör. Bu yüzden dünyayı takip etmek, farklı disiplinleri takip etmek, dünyada ne olup bittiğini görmek ve bunları doğru yorumlamak, hayatı seyretmek ve hayatı seyrettikten sonra bununla alakalı bir bakış açısıyla yorum katabilmek çok önemli. O yüzden hiç durmadan çalışmak ve hayatı doya doya yaşamak ve içinde olmak gerekiyor. Bizim en çok beslendiğimiz nokta aslında sokaklar. Sokaklar hayatın gidişatını, dünyanın nereye gittiğini, neler beklediğimizi çok net anlatabiliyor. Bunun yanı sıra kendi farkımızı da ortaya koymamız gerekiyor. Bir de yaptığımız işe gerçekten en iyi, en doğru ve en dürüst şekilde yapmamız gerekiyor ki bu şekilde modada farkımızı ortaya koyabiliriz" diye konuştu.



"Sadece geleceğin modacılarından değil tüm gelecekten ümitliyim"



"Ben sadece geleceğin modacılarından değil geleceğin gençlerinden ümitliyim" diyen Saraçoğlu son olarak da, "Ben aynı zamanda üniversitede ders veriyorum ve öğrencilerimden gördüğüm kadarıyla çok güçlü bir gençlik geliyor. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. O yüzden sadece moda tasarımı öğrencileri olarak değil de genel olarak çok güçlü ve ne istediğini bilen bir yeni nesil geliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.



İMA Moda ve Tekstil Bölüm Başkanı Gülin Girişmen de özelikle moda dünyasında profesyonel yetiştirmek istediklerini dile getirerek, "İKBU ile yapmış olduğumuz bu etkinlikle öğrencilere tasarımcı olma, profesyonel bir noktadan nasıl hareket etmeleri gerektiği ile ilgili moda tasarımcıları ve eğitim kurumlarının sektörle olan ilişkisini anlatmak üzere buradayız. Çünkü onlara bir yol göstermek istiyoruz yani bu süreci nasıl yaşamaları gerektiğine ve nasıl farkındalık yaratmaları gerektiği ile ilgili bir etkinlik bu" ifadelerini kullandı.



"Profesyonel olmak için istemek ve eğitim şart"



Profesyonellik için önce bu mesleği yapmak istediklerine dair gerçek bir isteğin olması gerektiğine de değinen Gülin Girişmen aynı zamanda, "Bu işe isteyerek başladığınızda beraberinde birçok farklı disiplinini getirecektir. Öz disiplin, araştırmacı ruh ve uygulama gibi. Tüm bunları sürekli olarak aynı dinamikler içerisinde aynı heyecanla devam ettirmeleri gerekiyor. Profesyonel olmak bütün bu birimleri beraber hareket ettirmek anlamına geliyor. Bu yüzden iş birliklerimizin devam etmesi, genç tasarımcıların eğitimlerini mutlaka almaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü moda tasarımı genel olarak çok daha farklı şekilde algılanıyor. Fakat moda tasarımın içerisinde çok farklı alanlar var. Bunların arasında araştırma, teknik birimler ve uygulama kısımları ve bütün bunları birleştirip yönetebilmek için de yönetim anlamında da yetişmeleri gerekiyor. Moda tasarımı sadece üzerinize giydiğinizi yakıştırmak anlamına gelmediğini ve eğitimin şart olduğunu altını çizmek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL