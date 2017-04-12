Saraçlar Caddesi'ne Güneş Enerjili Şarj Bank ile Çiçek Treni

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan ve Saraçlar Caddesi'de Edirne Halkı'nın kullanımına sunulan güneş enerjili şarj bank ile çiçek trenini inceledi.



Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve piyasa fiyatının çok altına mal edilen güneş enerjili şarj bank Saraçlar Caddesi'ndeki yerini aldı. 150 W güneş paneli, bir adet şarj regülatörü ve bir adet 150 W invertör ve 2 adet akünün bulunduğu sistem, vatandaşlara güneş enerjisi ile aynı anda 4 adet cep telefonunun şarj edilebilme imkanı sunuyor.



Edirne Belediyesi olarak Edirnelilere daha keyifli alanlar yaratmaya çalıştıklarını ve bu konuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gürkan, "Güneş enerjili şarj bankta vatandaşlarımız hem oturarak nefes alacak hem de telefonunu şarj etme imkanına sahip olacak. Piyasada 8 bin TL'ye satılan bu bankı arkadaşlarım 3 bin TL'ye mal etti" dedi.



Gürkan, yapılan sistemin Edirne halkına emanet edildiğini de belirterek, "Halkımızdan buna sahip çıkmalarını özellikle istiyorum. Bunlara zarar verilmemesi gerekir. Edirne Halkını duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Başkan Gürkan daha sonra Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kendi imkanlarıyla, ellerinde bulunan malzemelerle tasarladığı çiçek trenini inceledi. Çiçek trenini hakkında bilgi veren Gürkan, çiçek trenini de bulunan çiçeklerin mevsime göre değişeceğini söyledi. - EDİRNE