Saraçhane'de Zemin Düzenleme Çalışmaları Başladı

Kültürel mirasa sahip çıkma adına tarihi mekanlarda restorasyon çalışmalarını tüm hızıyla yürüten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane Çarşısı'nda da zemin düzenleme çalışmalarına başladı.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Saraçhane Camii ve çevresindeki dükkanlarda aslına uygun olarak zemin kotu düzenleme çalışmasına başlandı.



Şu anda yürütülmekte olan çalışma içerisinde mevcut zemin kotu yaklaşık 40 cm düşürülerek camii ve camii altındaki tarihi dükkanların meydana çıkartılması sağlanırken, tekrar doğal taş zemin kaplaması yapılmak suretiyle tarihi dokuya uygun bir hale getirilmektedir.



Bu çalışmaların tamamlanması ile daha önce restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Saraçhane Çarşısı da tarihi kimliğine kavuşması planlanmaktadır. - KAHRAMANMARAŞ