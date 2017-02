Saraç Sokağı'nın Son "Saraç Ustası"

AYTUĞ CAN SENCAR - Uşak'ta, bir zamanların gözde meslekleri arasında yer alan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan saraçlığın son temsilcilerinden Alaattin Bozkuşluoğlu, babasından öğrendiği mesleğini, 58 yıllık atölyede gelişen teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor.



Deriye şekil vererek koşum takımı, at süslemesi, tasma, kemer, eyer üreten Bozkuşluoğlu, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen siparişlere de yanıt veriyor.



Mesleğinin son temsilcilerinden olan 51 yaşındaki Bozkuşluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan saraçlığı babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiğini anlattı.



Yaklaşık 40 yıldır bu mesleği sürdürmeye çalıştığını, 1981 yılında babasının vefat etmesinin ardından atölyedeki işleri omuzladığını belirten Bozkuşluoğlu, "Biz ata mesleğini devam ettiriyoruz. Saraçlık bir zamanlar gözde meslekler arasındaydı. Bu sokağın adı Saraç Sokak, bu sokakta bulunan iş yerlerinin hepsi saraç dükkanıydı. Motorlu taşıtların yaygınlaşması ve binek hayvanlarının kullanımının azalmasıyla bu dükkanlar birer birer kapandı. Gelişen teknolojiye karşın mesleği yaşatmaya çalışıyorum." dedi.



Çalıştıracak çırak bulamıyor



Saraçlık mesleğinin bitme noktasına geldiğini anlatan Bozkuşluoğlu, yanında çalıştıracak ve bu mesleğe sahip çıkacak kimseyi bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.



Her gün erken saatte iş yerini açtığını, işin yoğunluğuna göre 7-12 saat arasında çalıştığını dile getiren Bozkuşluoğlu, şöyle konuştu:



"İki oğlum var. Çocuklarım mesleği devam ettirmek istemiyor. Yanımda çalıştırmaya çırak bulamıyorum. Tek başıma çalışıyorum. Ağabeyim boş vakitlerinde bana yardım ediyor, işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Uşak'ta ki son saraç ustası benim. Burada bir kaç saraciye dükkanı var ama onlar üretim yapmıyor. Bu dükkan ve saraçlık mesleği bana babamdan miras kaldı, benden de oğullarıma kalacak. Hobi olarak da olsa çocuklarımın bu dükkana gelmelerini ve burayı ayakta tutmalarını istiyorum. Burada 58 senenin izleri duruyor. Biz artık zincirin son halkasıyız, yaşımız da ilerlediği için çalışmak zorundayız. Bu saatten sonra iş değiştirecek değiliz."



Atlı Cirit Ligi işleri arttırdı



Bozkuşluoğlu, yıllara meydan okuyan dükkanda aldığı siparişe göre koşum takımı, at süslemesi, tasma, kemer, eyer üretimi yaptığını, son yıllarda Türkiye Atlı Cirit Ligi'nin kurulmasının işlerini arttırdığını, ata sporu ciritin işlerini ayakta tuttuğunu kaydetti.



Bozkuşluoğlu, cirit takımlarının sayısının fazlalaşmasıyla işlerinin arttığını, en çok eyer siparişi aldığını, Türkiye'nin birçok yerine eyer gönderdiğini sözlerine ekledi.