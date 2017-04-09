Sapıktan Şaşırtan İstek! (+18)



Mağazanın kısa boylu müşteri temsilcisi raflardaki ürünlere yetişemediğini bahane ederek, alışveriş yapmaya gelen mini etekli kadın müşterilerden yardım istedi. Kendisine yardım etmek için merdivene çıkan kadınları gözetleyen adamın bakışlarını fark eden kadınlar çok sinirlendi. Yurt dışında yapılan bu kamera şakası izleyenleri çok şaşırttı.