Sapiens, Yeni Yerel Destek Merkezini İstanbul'da Açtı

Sapiens International Corporation, bölgede büyüyen işlerini ve Anadolu Sigorta gibi stratejik müşterilerini destekleme hedefiyle İstanbul'da yeni bir merkez açtığını duyurdu.



Finansal hizmetler endüstrisinde gün geçtikçe daha fazla varlık gösteren ve sigorta sektöründe öncü yazılım çözümleri tedarikçilerinden birisi olan şirket, Türkiye'de yeni bir merkez açtığını duyurdu.



Şirketin satış ve operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henry Ainouze, "Türkiye genelinde ve bölgede mevcut ve potansiyel müşterilerle yaptığım görüşmelerde sigortacıların bu rekabetçi pazarda başarılı olmalarını sağlayacak temel sigorta hizmetlerinde artan bir talep görüyorum. Şirketin Türk pazarındaki engin bilgisi, bizim sunduğumuz hayat, emeklilik ve genel sigorta yazılım paketleriyle bir araya geldiğinde, sigortacıların müşterilerine ileri düzeyde dijital hizmetler sunmaları mümkün olacaktır. Bu duyuru, şirketin Türkiye'de faaliyet gösteren, uzun süredir müşterisi olan Anadolu ile yaptığı milyon dolar ölçeğinde bir anlaşmayı ve Kopenhag'daki şirketin yeni genel merkezinin kuruluşunu takip ediyor. İstanbul'da kurulan yeni merkez, şirketin büyüme potansiyeli olan bölgelerdeki mevcut müşterileri desteklemek amacına güç veriyor" dedi.



Şirketin Genel Müdürü Roni Al-Dor, "Tüm dünyada müşterilerimize daha kapsamlı hizmet ve destek verebilmek için onlara daha yakın olma fırsatlarını kovalamaya kararlıdır.Mevcut müşterilerle ilişkilerimizi geliştirmek ve yeni müşteriler oluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.



Yeni tesis bölgedeki müşterilere daha kapsamlı hizmet sunmayı amaçlıyor. - İSTANBUL