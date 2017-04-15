Şaphane'ye Hükümet Konağı Müjdesi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, 'yeni bir hükümet konağı yapılacak müjdesi' ilçede sevinçle karşılandı.



Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, "İlçe teşkilatımızın yoğun çalışmaları sonucu İlçemizde modern hükümet konağı projesi hayata geçiyor. 2017 yılında ihalesi yapılacak olan Şaphane Hükümet Konağı inşallah 24 ay gibi bir sürede tamamlanarak ilçemize hizmet vermeye başlayacak. Resmi yazısı Kaymakamlık makamına gelen yeni Hükümet Konağı projesine katkılarından dolayı başta hükümetimize, il başkanımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. (YD-EFE) - KÜTAHYA