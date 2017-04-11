Şaphane'de Satranç Turnuvası
Kütahya’nın Şaphane İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İlkokullar arası satranç turnuvası sona erdi.
Kütahya'nın Şaphane İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İlkokullar arası satranç turnuvası sona erdi.
Turnuvaya Şaphane İlkokulu, 75.yıl ilkokulu ve Karamanca ilkokulu öğrencileri katıldı.
Şaphane İlkokulunda düzenlenen turnuvada 75. Yıl İlkokulu Öğrencisi Ahmet Faruk Karaaslan birinci, Şaphane İlkokulu öğrencilerinden Şehide Dertli ikinci, 75. Yıl İlkokulundan Erkan Yasin Çelik üçüncü oldu.
İlkokullar arası Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verilecek. (YD-EFE) - KÜTAHYA
sponsored ads