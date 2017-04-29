Şaphane'de Rekor Kan Bağışı

Şaphane ilçesinde, Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kanın laboratuar ortamında üretilemeyen bir sıvı ve tek kaynağının ise insan olduğunu belirten Kütahya Kan Merkezi Doktoru İsmail Cihat Tuna, "Kan ihtiyacının karşılanabilmesi için insanlarımızın kan bağışı yapması lazım. Sağlığı açısından insanın hayatta en az birkaç kez kan vermesi gerekir. Azalan kan stoklarımızı tamamlamak için sürdürdüğümüz kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı Şaphane halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kızılay Şaphene Şube Başkanı İbrahim Tokyay "Bugün Şaphane halkı tarih yazmıştır.3 bin 200 nüfusluilçemizde 117 ünite kan bağışı yapılmıştır.Bu nüfus oranına göre çok önemli bir bağış oranıdır. Kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullanadı. (YD-EFE) - KÜTAHYA