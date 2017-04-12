Şaphane'de Polis Haftası Heyecanı

Kaymakam Vekili Oltan Bayraktar, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Şaphane İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Belediye Başkanı Rasim Daşhan, DPÜ Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Feyyaz Ebelioğlugil, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Aral ve ilçe protokol üyelerinin de katıldığı ziyarette emniyet personelinin Polis Haftası'nı tebrik eden Kaymakam Oltan Bayraktar, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.



Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Öğretmenevindeki yemek programıyla devam etti.



Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Koca Seyfullah Camiinde şehitler için mevlit okutuldu.



Kaymakam Vekili Oltan Bayraktar, protokol üyeleri ve emniyet personeli tarafından Şaphane Kalabak Mahallesinde bulunan Polis Hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi. (YD-EFE) - KÜTAHYA