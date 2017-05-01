Sapanca Gölünde Yüzenler Tehlike Oluşturmaya Başladı

Havaların ısınmasıyla Sapanca Gölünde yüzmeye gelen vatandaşlar tehlike oluşturmaya başladı.



Havaların ısınmasıyla hafta sonu tatilini Arifiye ilçesinde bulunan Gölbaşı parkta geçirmek için gelen vatandaşların bir kısmı Sapanca Gölüne girerek serinlemek istedi. Belediye tarafından asılan 'Gölde Yüzme Tehlikeli ve Yasaktır' tabelasına aldırmadan yüzen kişiler tehlike oluşturmaya başladı. - SAKARYA