Sapanca Gölü'nde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Sapanca Gölü'nde sürüklenen teknesini kayıkla açılarak kurtarmak isterken mahsur kalan kişi, Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan "Azra&Bade" isimli tekne, rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklenmeye başladı.



Teknesinin sürüklendiğini gören Seyfi Köse (54), kayıkla teknesine ulaşmak istedi, ancak teknenin anahtarını yanına almadığını fark etti.



Kuvvetli rüzgar sebebiyle dönemeyen ve gölde mahsur kalan Köse, AFAD'ı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, gölde sürüklenen tekneye ulaşarak Seyfi Köse'yi kıyıya çıkardı.



Evinden teknesinin anahtarını alan Köse, AFAD ekipleriyle tekrar açılarak teknesini kıyıya yanaştırdı.