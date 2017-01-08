Sapanca'dan Haleplilere Yardım Tırı

İnsani Yardım Derneği Sapanca Şubesince toplanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır Haleplilere gönderildi.



Sapanca Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İnsani Yardım Derneği Sapanca Temsilcisi Muhammet Kahraman, soğuk bir günde yürekleri ısıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür eden Kahraman, "Yeni doğan bebeğine gelen altınları getiren annelerimiz, harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını getiren çocuklarımız, parmağındaki yüzüğü çıkarıp getiren üniversite öğrencilerimiz oldu. Hepsinin tek bir düşüncesi tek bir amacı vardı. Mağdur olan bu insanlara yardım etmek bir nebze olsun acılarını dindirmek. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.



Sapanca Kaymakamı Ali Ada da Sapanca'dan 7'nci tırı Haleplilere göndermek için toplandıklarını ifade ederek, yola çıkan tır için 35 bin lira değerinde yardım toplandığını ve böyle bir ilçede görev yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.



Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise Türkiye'nin ayakta durmasının en önemli faktörlerinden birinin mazlumların yanında duran, tüm dünya Müslümanlarına sahip çıkan bir ülke olması olduğunu kaydetti.



Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği tır dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi.