Sapanca'da Turizm

Sapanca Kaymakamı Ali Ada, "İlçemiz turizm bakımından birçok avantaja sahip. Bu avantajları ilçe ekonomisine daha fazla gelir getirici hale getirmek için çalışmalar yapmak istiyoruz." dedi.



Kaymakam Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin geliştirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin ilçe için önemli olduğunu söyledi.



İlçe ekonomisini destekleyecek sektörler hakkında bilgi veren Ada, "Özellikle süs bitkileri konusunda yoğun tarım teknikleri uygulayan bir bölgemiz var. Ancak tarım alanlarını arttırmak mümkün değil buda elimizde sadece turizmi bırakıyor. Bölgenin turizm bakımından çok avantajı var." dedi.



Öncelikli olarak vatandaşlara turizm bilincinin kazandırılması gerektiğini belirten Ada, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehrin arasında, yoğun bir geçiş güzergahında bulunması büyük bir avantaj.



Bu avantajları, ilçe ekonomisine daha fazla gelir getirici hale getirmek için neler yapılabilir, bunları ele alıp projelerle desteklemeye çalışacağız. Bunlar tek başına yapılabilecek çalışmalar değil, inşallah tüm bunları el birliğiyle hep birlikte yapacağız."



Ada son olarak, turizm konusunda bundan sonra daha uzun ve köklü çalışmaları yerine getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.