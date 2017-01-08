Sapanca ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi üzerinde Adapazarı yönüne giden Akif Ejderoğlu (41) yönetimindeki 41 NZ 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgülere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.
Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sapanca ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sapanca ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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