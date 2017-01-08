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Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sapanca ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sapanca ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi üzerinde Adapazarı yönüne giden Akif Ejderoğlu (41) yönetimindeki 41 NZ 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgülere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

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