Sapanca'da Su Baskını

Sakarya'da dün geceden bu yana devam eden sağanak yağış, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesinde su baskınlarına sebep oldu.



Dün geceden bu yana etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde sokakları ve dükkanları sular altında bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle mahallede bulunan bir dükkanı su bastı, 10 bin liraya yakın maddi zarar oluştu. - SAKARYA