Sapanca'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Sapanca'da zorlu kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Sapanca Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü karla mücadele ekibi oluşturdu.



Sapanca'da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Karla mücadele ekibi vatandaşların kar ve don olaylarından en az şekilde etkilenmesi için ana arter ve yüksek rakımlı mahallelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını etkin olarak sürdürüyor. Sapanca Belediyesi yetkilileri vatandaşları kış lastiği ve zincir takmaları hususunda uyardı. Ayrıca Sapanca'daki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olacak olan ekiplerin, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli önlemleri aldığı belirtildi. - SAKARYA