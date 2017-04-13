Sapanca'da Hırsızlık İddiası

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, inşaattan yapı malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde S.Y.'ye ait inşaat halindeki binadan 144 adet paket kaplama malzemesi çalındığını fark eden bina sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası M.E.A. ve V.B. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.