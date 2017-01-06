Sapanca'da Cezaevi Firarisi ve 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde hırsızlık suçlarından aranan Gürcistan uyruklu 2 kişi ile cezaevinden firar eden F.S. yakalandı.



Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile hırsızlık suçlarından aranan Gürcistan uyruklu W.M. ve K.R. yakalandı. Sakarya ve İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisin asayiş denetiminde ise Ankara'daki bir cezaevinden firar eden ve hakkında 3 farklı suçtan toplam 8 yıl hapis cezası bulunan F.S. yakalandı. Gözaltına alınan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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